Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια προκάλεσαν οι διαδοχικές δονήσεις. Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο, με επίκεντρο την περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Δαφνούσας. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία στους κατοίκους, ενώ οι πρώτες αυτοψίες αποκαλύπτουν σημαντικές υλικές ζημιές σε δεκάδες κτίρια.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, περίπου 100 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές διαφορετικής έκτασης, με τις περισσότερες να εντοπίζονται στα χωριά Προκόπι και Δαφνούσα. Ρωγμές σε τοίχους, αποκολλήσεις τμημάτων κτισμάτων, καταρρεύσεις μαντρότοιχων και ζημιές σε παλαιότερα σπίτια συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η σεισμική ακολουθία.

{https://www.youtube.com/watch?v=UaNwsoUF3io}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2ux6o3oy35?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Ειδικότερα, στη Δαφνούσα, σημειώθηκαν πτώσεις τοίχων και φθορές σε κατοικίες, ενώ στο Προκόπι οι νέες δονήσεις επιβάρυναν κτίρια που είχαν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από προηγούμενες σεισμικές δραστηριότητες. Παράλληλα, κατολισθητικά φαινόμενα και πτώσεις βράχων σημειώθηκαν στο όρος Καντήλι, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε αυξημένη επιτήρηση του οδικού δικτύου και των επικίνδυνων σημείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2ubx1rt38p?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους

Η ανησυχία παραμένει έντονη. Πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη μέρα εκτός σπιτιών, φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις και μη γνωρίζοντας πού θα κοιμηθούν το βράδυ ενώ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που περιγράφουν τις στιγμές του σεισμού.

Γυναίκα περιέγραψε ότι βρισκόταν μόνη στο υπνοδωμάτιο όταν «ο τοίχος άρχισε να κουνιέται» και πρόλαβε να βγει έξω την τελευταία στιγμή.

«Η μητέρα μου δεν πρόλαβε ούτε τα παπούτσια να φορέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε όταν η γη άρχισε να σείεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2v7u91sl55?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Αυτοψίες, έλεγχοι και αποζημιώσεις

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη, πραγματοποιώντας αυτοψίες και συναντήσεις με τοπικούς φορείς και κατοίκους.

Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αναλυτικοί έλεγχοι από δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), τα οποία θα προχωρήσουν στην καταγραφή των ζημιών και στον χαρακτηρισμό των κτιρίων ως κατοικήσιμων ή μη. Παράλληλα, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση επιδομάτων πρώτων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο κρατικής αρωγής.

Στο μέτωπο της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά στα εξεταστικά κέντρα της περιοχής, καθώς οι σχετικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα σχολικά κτίρια είναι ασφαλή. Ωστόσο, προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές επιθεωρήσεις.

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας και οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας, εμφανιζόμενοι συγκρατημένα καθησυχαστικοί. Όπως επισημαίνουν, η συγκεκριμένη σεισμογόνος ζώνη έχει ιστορικό ανάλογων φαινομένων και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικά μεγαλύτερο σεισμό.

Παρά τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την καλύτερη αποτύπωση της συμπεριφοράς του ρήγματος και της εξέλιξης του φαινομένου. Οι επιστήμονες συνιστούν ψυχραιμία, αλλά και αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή βρίσκονται κοντά σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2ytooewtu1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2x5c9uthwp?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2vev1rg881?integrationId=40599v1wlakx6ykh}