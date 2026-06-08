Από σήμερα θα υπάρχει καταγραφεί ζημιών ενώ το ΕΚΠΑ με ανακοίνωσή του αναλύει τους σεισμούς που σημειώθηκαν χτες το μεσημέρι στην Εύβοια.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Διευθυντής Καθηγητής Γεώργιος Καβύρης, Μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ), παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην Κεντρική Εύβοια.

Στις 7 Ιουνίου 2026, 12:58:46 τοπική ώρα (09:58:47 UTC) εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους ML=4.8 με επίκεντρο 28 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Χαλκίδας, νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, σε εστιακό βάθος 10 χλμ (Εικόνα 1). Περίπου τέσσερα (4) λεπτά αργότερα, στις 13:02:48 τοπική ώρα (10:02:48 UTC) εκδηλώθηκε δεύτερος σεισμός, μεγέθους ML=5.2, στην ίδια περίπου περιοχή, σε εστιακό βάθος 8 χλμ (Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Χειρακτική (manual) επίλυση σεισμικών παραμέτρων του πρώτου σεισμού, τοπικού μεγέθους 4.8, από το ΕΣ-ΕΚΠΑ

Εικόνα 2. Χειρακτική (manual) επίλυση σεισμικών παραμέτρων του δεύτερου σεισμού, τοπικού μεγέθους 5.2, από το ΕΣ-ΕΚΠΑ

Η μέγιστη ένταση του δεύτερου σεισμού εκτιμάται περίπου στο VI της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας (ισχυρός) κοντά στο επίκεντρο (Εικόνα 3). Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική (ασθενής-μέτρια δόνηση), με εκτιμώμενες εντάσεις περίπου III-IV (Εικόνα 4), κάτι που αποτυπώνεται στη ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ (Εικόνα 5), όπου το Εργαστήριο Σεισμοολογίας του ΕΚΠΑ (ΕΣ-ΕΚΠΑ) παρουσιάζει τη σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου σε πραγματικό χρόνο (link) από καταγραφές του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο ενεργών σεισμολογικών σταθμών στην Εύβοια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ακριβή και άμεση καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το ΕΣ-ΕΚΠΑ έχει εγκαταστήσει σεισμολογικούς σταθμούς στις περιοχές Μαρκάτες (HA.MRKA), Ψαχνά (HA.PSAH), Ερέτρια (HA.ERTR), Ελαιοχώρι (HA.ELEO) και Κάρυστο (HA.KARY), ενώ έχει εγκαταστήσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ρουρ – Μπόχουμ (Γερμανία), τον προσωρινό σταθμό 1Y.GR23 στις Ροβιές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AdriaArray.

Εικόνα 3. Χάρτης αισθητότητας (ShakeMap) σεισμού M5.2 της 7ης Ιουνίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το επίκεντρο

Εικόνα 4. Χάρτης αισθητότητας (ShakeMap) του σεισμού M5.2 της 7ης Ιουνίου 2026 κοντά στο Προκόπι Εύβοιας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, από το ΕΣ-ΕΚΠΑ.

Εικόνα 5. Διάγραμμα επισκεψιμότητας ιστοτόπου του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ την 7η Ιουνίου 2026. Οι σεισμοί έγιναν έντονα αισθητοί, όπως αποτυπώνεται από τον αριθμό μοναδικών επισκεπτών ανά λεπτό (μέγιστο ~11,500 επισκέπτες στις 13:06 τοπική ώρα).

Η μέχρι στιγμής εξέλιξη του φαινομένου δείχνει ότι ο σεισμός μεγέθους ML=5.2 ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό της ακολουθίας, η οποία συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό μετασεισμών (Εικόνα 6). Ωστόσο, η επιστημονική παρακολούθηση συνεχίζεται και απαιτείται η συλλογή επιπλέον δεδομένων τις επόμενες ημέρες για την ασφαλέστερη αξιολόγηση της εξέλιξης του φαινομένου.

Στο διάστημα μεταξύ των δύο σεισμών με μεγέθη ML=4.8 και ML=5.2, καταγράφηκε επίσης σεισμός μεγέθους ML=4.3 στις 13:00:28 (τοπική ώρα) στον ίδιο εστιακό χώρο. Τα μεγέθη των υπόλοιπων μετασεισμών που έχουν εντοπιστεί έως τις 18:45 (τοπική ώρα) κυμαίνονται από 2.0 έως 3.6, με συνολικά 31 σεισμούς με μεγέθη 2.0≤ML≤3.6 (Εικόνα 7). Με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώνεται ότι έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή. Κατά το προηγούμενο διάστημα, στην ευρύτερη περιοχή καταγραφόταν διάσπαρτη μικροσεισμικότητα, με 23 σεισμούς με μεγέθη που κυμαίνονται από 1.0 έως 2.8.

Εικόνα 6. Ενδεικτικές καταγραφές σεισμών κατά την 7η Ιουνίου 2026 από τον σταθμό HA.PSAH του ΕΣ-ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Εύβοιας

Εικόνα 7. Χάρτης σεισμικών επικέντρων για την 7/6/2026, όπως έχει διαμορφωθεί έως τις 18:45 (τοπική ώρα) της ίδιας ημέρας. Απεικονίζονται: ο πρώτος σεισμός ML=4.8 (μικρό αστέρι), ο δεύτερος σεισμός ML=5.2 (μεγάλο αστέρι), μικρότεροι μετασεισμοί (κύκλοι) και χαρτογραφημένα ρήγματα της περιοχής από τη βάση NOAFAULTS 7.0 (κόκκινες γραμμές).

Οι λύσεις των μηχανισμών γένεσης υποδεικνύουν κανονική διάρρηξη, συμβατή με το τεκτονικό καθεστώς εφελκυσμού που επικρατεί στην περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας και του Βόρειου Ευβοϊκού.

Η ευρύτερη περιοχή έχει παρουσιάσει και κατά τα προηγούμενα χρόνια σεισμική δραστηριότητα, με σεισμούς παρόμοιου μεγέθους, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική σεισμικότητα της ζώνης. Συγκεκριμένα, στις 4 Ιανουαρίου 2023 είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους ML=4.3 με επίκεντρο ανατολικά από τις Μαρκάτες, και στις 3 Νοεμβρίου 2023 εκδηλώθηκε σεισμός ML=5.2 δυτικότερα, κοντά στο Προκόπι. Στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 4.2 και 4.6 τον Μάιο του 2025, με επίκεντρα κοντά στο Προκόπι.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας και να ενημερώνει έγκαιρα την Πολιτεία και τους πολίτες με τεκμηριωμένες επιστημονικές ανακοινώσεις.

Ζημίες σε κατοικίες

Από σήμερα, οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει ζημιές στις κατοικίες ή τις περιουσίες τους θα μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις και να καταγράψουν τις ζημιές, ώστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Μιλώντας στο evia online, ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις σε δρόμους, κυρίως προς την Πλακιά και τη Δαφνούσα, ενώ κατέρρευσε και εγκαταλελειμμένο κτίριο. Όπως είπε, «Υπό έλεγχο η κατάσταση. Οι ζημιές εντοπίζονται στην ίδια περιοχή που είχε πληγεί και πέρυσι. Βρισκόμαστε στο στάδιο της καταγραφής».

{https://www.youtube.com/watch?v=UaNwsoUF3io}

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Καντζούρας, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι οι σεισμοί ήταν πολύ δυνατοί με επίκεντρο τη Δαφνούσα, ενώ ο τρίτος ήταν μικρότερης έντασης. Όπως περιέγραψε, τη στιγμή του σεισμού βρισκόταν σε εξέλιξη βάφτιση σε εκκλησία κοντά στο Προκόπι, όπου οι παρευρισκόμενοι βγήκαν αμέσως έξω, ενώ το κτίριο υπέστη ζημιές.

Από τον σεισμό, προκλήθηκε κατολίσθηση στην Κρύα Βρύση του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Oμάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού απαιτήσει εξειδικευμένη συνδρομή.