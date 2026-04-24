Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων νέα ψηφιακή εφαρμογή που στοχεύει στην άμεση και αναλυτική ενημέρωση φορολογουμένων για οφειλές που συνδέονται με αλληλέγγυα ευθύνη. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, που αφορά κυρίως φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για χρέη νομικών προσώπων ή οντοτήτων, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διοίκηση ή εκπροσώπηση αυτών.

Μέσω της νέας εφαρμογής, οι χρήστες αποκτούν πλήρη εικόνα των βεβαιωμένων οφειλών που τους αφορούν βάσει του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς ενημέρωσης για το ύψος και την προέλευση των οφειλών, καθώς και για την τρέχουσα κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένου του αν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παρακολούθηση των ρυθμίσεων, καθώς οι φορολογούμενοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους και να γνωρίζουν εάν αυτές παραμένουν ενεργές ή έχουν απολεσθεί. Παράλληλα, το νέο εργαλείο διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία επανένταξης σε ρυθμίσεις που έχουν χαθεί, ενισχύοντας τη συμμόρφωση και την καλύτερη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» και συγκεκριμένα στη διαδρομή που αφορά οφειλές, πληρωμές και επιστροφές, όπου έχει προστεθεί η επιλογή για οφειλές από συνυπευθυνότητα.

Για την υποστήριξη των χρηστών, η ΑΑΔΕ παρέχει επιπλέον δυνατότητες επικοινωνίας μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521, τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προσφέροντας καθοδήγηση και διευκρινίσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τις εταιρικές οφειλές και τις σχετικές ρυθμίσεις.





