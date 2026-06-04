H συνεργασία αποτυπώνει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών προκλήσεων υγείας.

Η Affidea Ελλάδος και η Novo Nordisk Ελλάδος υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και ολιστική διαχείριση μεταβολικών νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης στην Ελλάδα. Πρόκειται για χρόνια και σύνθετα νοσήματα, τα οποία συνδέονται με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η συνεργασία αποτυπώνει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών προκλήσεων υγείας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, Affidea και Novo Nordisk θα αναπτύξουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και πρωτοβουλίες που στηρίζουν στρατηγικές πρόληψης και μακροπρόθεσμης φροντίδας για σοβαρά μεταβολικά νοσήματα.

Η παχυσαρκία αφορά περίπου σε 1 στους 3 ενήλικες Έλληνες και συνδέεται με περισσότερες από 230 συννοσηρότητες και επιπλοκές, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η μεταβολικά σχετιζόμενη λιπώδης νόσος του ήπατος, η καρδιαγγειακή νόσος και αρκετοί τύποι νεοπλασμάτων. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 αφορά σήμερα σε πάνω από ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας, οι οποίοι πάσχουν από τη νόσο, παρουσιάζοντας σταθερά αυξητικές τάσεις, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, σύμφωνα με μελέτες που γίνονται συστηματικά από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

«Στην Affidea πιστεύουμε ότι οι στρατηγικές συνεργασίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων και αποδοτικών μοντέλων φροντίδας. Η συνεργασία μας με τη Novo Nordisk αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η διαγνωστική εξειδίκευση και η φαρμακευτική καινοτομία μπορούν να συνδυαστούν, υποστηρίζοντας μια πιο ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση των μεταβολικών νοσημάτων» δήλωσε ο Θεόδωρος Καρούτζος, CEO της Affidea Ελλάδας.

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«Σε ένα περιβάλλον αύξησης των μεταβολικών νοσημάτων και των χρονίως πασχόντων, διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για νέες θεραπείες και υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων, οι συνέργειες μεταξύ ιδιωτικών φορέων είναι επιβεβλημένες. Η συνεργασία Novo Nordisk και Affidea φιλοδοξεί να γεφυρώσει πρακτικά το χάσμα μεταξύ «σημείου διάγνωσης» και «διαρκούς φροντίδας», ώστε να προλαμβάνονται επιπλοκές και να υποστηρίζεται καλύτερα η επίτευξη μακροχρόνιας υγείας όσων ζουν με μεταβολικά νοσήματα, μέσα από πιο ολοκληρωμένη στρατηγική φροντίδας» δήλωσε ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδος και Κύπρου.

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Η πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι τα μεταβολικά νοσήματα είναι χρόνιες και σύνθετες παθήσεις, που απαιτούν ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς διάγνωσης, των παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής, της συνεχούς ιατρικής αξιολόγησης και των εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Εκστρατείες ενημέρωσης και επαγρύπνησης κοινού μέσω ψηφιακών και φυσικών καναλιών επικοινωνίας.

Εκδηλώσεις και συνεντεύξεις Τύπου για κοινές δράσεις πρόληψης και επαγρύπνησης κοινού.

Επιστημονικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας.

Υποστήριξη δομημένων προγραμμάτων παρακολούθησης για άτομα που ζουν με παχυσαρκία και διαβήτη.

Στρατηγική ψηφιακή διασύνδεση της πλατφόρμας Truth About Weight της Novo Nordisk (https://www.truthaboutweight.global/gr/el.html) με το affidea.gr, με στόχο την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης για ολιστική διαχείριση.

*Affidea και Novo Nordisk υπογραμμίζουν ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά αποκλειστικά δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης. Δεν περιλαμβάνει την προώθηση, σύσταση, συνταγογράφηση ή προνομιακή χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων ή ιατρικών θεραπειών. Όλες οι κοινές πρωτοβουλίες θα υλοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον νομικό, κανονιστικό και δεοντολογικό πλαίσιο συμμόρφωσης.