Στον «χορό» των ρίχτερ βρίσκεται η Κρήτη.

Έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Κρήτης, της Κάσου και της Κάρπαθου προκάλεσε η έντονη σεισμική δραστηριότητα των 5,7 ρίχτερ νότια του Λασιθίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 24/04. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Τι αναφέρουν οι σεισμολόγοι

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, επισημαίνει πως «μεσολάβησε ο πιο ισχυρός από όλους τους μετασεισμούς, μεγέθους 5 Ρίχτερ, ο οποίος εμπλουτίζει τη μετασεισμική ακολουθία», προσθέτοντας ότι «το σύνολο των μετασεισμών δείχνει μια φυσιολογική ακολουθία». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι «είναι νωρίς για να πούμε ότι ο πρωινός σεισμός είναι ο κύριος», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1g2yiodpcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Σκορδύλης σημειώνει πως «η σεισμική δραστηριότητα έχει ξεκινήσει από τις 17 Απριλίου» και χαρακτηρίζει τα 5,7 Ρίχτερ ως «την κορύφωση» μέχρι στιγμής. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «το ευτύχημα είναι ότι ο σεισμός είναι στη θάλασσα», γεγονός που εξηγεί γιατί «δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1dukxg335l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο μήκος, ο Κώστας Παπαζάχος από τον αέρα της ΕΡΤ έκανε λόγο για «τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου» και τονίζει ότι «δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός», καθώς πρόκειται για περιοχή με πολλά ρήγματα. Όπως αναφέρει, «η μετασεισμική δραστηριότητα θα είναι πλούσια και αναμένεται να διαρκέσει για καιρό», ενώ συνιστά πως «αν υπάρχει κάποιο παλιό κτήριο, καλό θα ήταν να ελεγχθεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di172b2j2vhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, ο Αθανάσιος Γκανάς εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι «τα 5 Ρίχτερ είναι ο μεγαλύτερος μετασεισμός και είναι αναμενόμενο μέγεθος», ενώ τονίζει πως «ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ είναι στα φυσιολογικά πλαίσια». Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι «κακώς διακινούνται σενάρια για τσουνάμι ή σχετικές καταστροφές», υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από άποψη στατικής επάρκειας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1a100do26x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνολικά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η περιοχή της νότιας Κρήτης χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, ωστόσο η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά, με περισσότερα συμπεράσματα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.