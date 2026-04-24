Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στο Λασίθι.

Νέος σεισμός έπληξε πριν από λίγο το Λασίθι.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σεισμική δόνηση μεγέθους 5 της Κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Λασιθίου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει σε σχετικά ρηχή δόνηση. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της νότιας και ανατολικής Κρήτης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες, μετά και τον ισχυρότερο σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που είχε προηγηθεί.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ασθενή σεισμό, ο οποίος εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική δραστηριότητα μετά την ισχυρή πρωινή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ. Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ συνιστάται ψυχραιμία στους πολίτες.

