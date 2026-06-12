Το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους.

Σε εντατικούς ελέγχους προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 295.898 ευρώ σε επιχειρήσεις για φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας, παραπλανητικών προσφορών και διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 119.648 ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Ειδικότερα, πρόστιμο 78.958 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Flora Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για έξι κωδικούς προϊόντων βουτύρου, ενώ ακόμη 24.257 ευρώ καταλογίστηκαν σε εταιρεία διανομής προϊόντων σοκολάτας και 16.433 ευρώ σε γαλακτοκομική επιχείρηση. Οι παραβάσεις αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, μετά από καταγγελίες πολιτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δέκα καταστήματα λιανικής στο κέντρο της Αθήνας. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν παραβάσεις που σχετίζονται με παραπλανητικές ανακοινώσεις εκπτώσεων και προσφορών, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης τιμών διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας σε τρεις επιχειρήσεις, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 45.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μεγάλη επιχείρηση κατά του παρεμπορίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν, κατέσχεσαν και κατέστρεψαν 6.105 συσκευασίες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Ανάμεσα στα κατασχεθέντα βρέθηκαν και αξεσουάρ που σχετίζονταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 81.250 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες καταναλωτών, στοιχεία τιμολόγησης και εξειδικευμένα εργαλεία ελέγχου, με στόχο την προστασία των πολιτών από αθέμιτες πρακτικές και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.