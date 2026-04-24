Δυνατός σεισμός στο Λασίθι.

Ισχυρός σεισμός τώρα στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Καραστάθης: «Ένας τυπικός σεισμός»

Στην τηλεόραση του OPEN μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού, Βασίλης Καραστάθης ο οποίος έκανε λόγο για «ένας τυπικός σεισμό στην περιοχή του τόξου. Περιμένουμε να δούμε και την ακολουθία τη μετασεισμική.Δεν είναι καμία έκπληξη. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιους σεισμούς. Η προσεισμική δραστηριότητα είναι πάντα καλή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήταν αισθητός σε όλη την Ανατολική Κρήτη»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, λίγα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που ξύπνησε τους κατοίκους δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι: «Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας.

Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Είχε διάρκεια, είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς.

Δεν είχε ένα μεγάλο εστιακό βάθος για αυτό και υπήρχε να γίνει αισθητός σε όλη την ανατολική Κρήτη. Οι αναφορές που έχω είναι από την Σητεία μέχρι και το Ηράκλειο»