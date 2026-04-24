Πώς απάντησε η Έλενα Τσαγκρινού στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα;

Η Έλενα Τσαγκρινού, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με ένα σύντομο απόσπασμα της συνέντευξής της να προσβάλλεται σήμερα στον αέρα, Παρασκευή 24 Απριλίου.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στάθηκε ιδιαίτερα στον πρόσφατο χωρισμό με τον σύντροφό της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με σκοπό να μεγαλώσει καλά το παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί:

«Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές ευτυχώς. Έχουμε πολύ καλή πρόθεση και λόγω του παιδιού μας, γιατί πάνω απ' όλα δεν υπάρχει εγωισμός, υπάρχει μόνο το παιδάκι μας… Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν μία κοινή απόφαση. Ήταν μία απόφαση αρκετά σκληρή και για τους δύο, αλλά πάνω απ' όλα σκεφτήκαμε πώς θα είναι καλύτερα η μαμά και ο μπαμπάς για τον Ηρακλή μας. Υπάρχει επικοινωνία, βιντεοκλήσεις, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το τι κάνει το παιδί μας. Εντάξει, παλεύουμε, προσπαθούμε».

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για το εάν θα ήταν ανοιχτή στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, η Έλενα Τσαγκρινού, τόνισε ότι προτεραιότητα έχει ο γιος της: «Είναι ακατόρθωτο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου για το παιδί μου. Κάθε στιγμή μαζί του είναι ανεπανάληπτη , οπότε δεν είναι ότι μπορώ να αφήσω χώρο σε κάτι τέτοιο».