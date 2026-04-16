Συγκινημένος ο Στράτος Τζώρτζογλου, μίλησε για την πρώην σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Απριλίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός, μίλησε για την πίστη του στο Θεό, ενώ μεταξύ άλλων, προχώρησε σε μία βαθιά εξομολόγηση για την πρώην σύζυγό του Σοφία Μαριόλα.

Πριν από μερικούς μήνες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η είδηση ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωριστούς δρόμους στη ζωή, ενώ λίγο καιρό αργότερα, προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» το βίντεο, όπου ο ηθοποιός μαθαίνει για πρώτη φορά ότι η Σοφία Μαριόλα, έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Στράτος Τζώρτζογλου, τόνισε ότι το θεώρησε μία Πρωταπριλιάτικη φάρσα, μέχρι που είδε τις φωτογραφίες:

«Από πού να το ήξερα; Όχι. Πάω γρήγορα στο σπίτι γιατί είχα συνέντευξη με τον δημοσιογράφο από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Έτσι όπως πήγαινε με παίρνει μία φίλη μου και μου κάνει πλάκα, μετά γέλασε και μου λέει «έλα ρε Πρωταπριλιά είναι» και εκεί κατάλαβα ότι ήταν Πρωταπριλιά. Έρχεται η κοπέλα να κάνουμε συνέντευξη, συνήθως τα ξέρεις τα βίντεο, μου λέει «τα ξέρεις αυτά για τη Σοφία;». Εγώ με την Σοφία μέχρι τρεις μέρες πριν μιλούσα, μάλιστα είχα τη διακριτικότητα να μην την πάρω τηλέφωνο για τα γενέθλιά της που εγώ τα διοργανώνω 8 χρόνια για να μην αναγκαστεί να με καλέσει και βγαίνει φωτογραφίες μαζί μου και δίνουμε τροφή σε όλο αυτό…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που πιθανά να έχει δεχτεί η πρώην σύντροφός τους: «Η Σοφία είναι ένα απλό κορίτσι και δεν είναι δουλειά της η διασημότητα, έτσι σκέφτηκα εγώ. Και λέω ας μην την πάρω τηλέφωνο, αλλά δύο μέρες δεν είχαμε μιλήσει. Λέω είναι Πρωταπριλιά, μου λέει η δημοσιογράφος ότι φιλιέται. Τι φιλιέται; Από πού φιλιέται; Ο άνθρωπος σου 8 χρόνια… Τι πλάκα; Ξέρεις τι είναι να σου το πουν αυτό κατάμουτρα;».

Αναφερόμενος και πάλι στο εν λόγω βίντεο, πρόσθεσε: «Με πλήγωσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μαχαιριά στην καρδιά. Μαχαιριά. Να πω την αλήθεια ούτε εγώ το περίμενα, όσο και να το παίζεις άνετος, καμιά φορά πονάς. Ούτε εγώ το περίμενα, εκείνη τη στιγμή έγινε. Προσπάθησα να είμαι άνετος. Μεγαλώνοντας γίνεσαι πολύ συναισθηματικός, δεν το περίμενα. Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία από την αρχή της έλεγα να βρει έναν άνθρωπο και να δημιουργήσει οικογένεια επειδή την αγαπάω. Όταν το είδα… δεν μπόρεσα να… Δεν ήθελα μπροστά στη κάμερα να δείξω τίποτα».

Τέλος, ο Στράτος Τζώρτογλου αποκάλυψε ότι πλέον δεν έχει καμία επικοινωνία με τη Σοφία Μαριόλα.