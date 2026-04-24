Για τη σχέση που διατηρεί πλέον με την πρώην σύζυγό του μίλησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρώην σύζυγό του Χρύσα Μιχαλοπούλου και στις σχέσεις που διατηρούν μετά το χωρισμό τους.

Ο γνωστός σεφ, που δεν αναφέρεται συχνά στην προσωπική του ζωή, εξήγησε ότι με την μητέρα του παιδιού του έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία ιδιαίτερη σχέση.

Απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αναφέρθηκε στην κριτική που πιθανά του ασκείται, ενώ απάντησε με χιούμορ λέγοντας: «Ό,τι λένε για εμένα πριν τις 7 δεν το παίρνω σοβαρά γιατί ο κόσμος δεν έχει πιει καφέ.. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ήταν παράδοξο να έχω πρόβλημα με την κριτική κάνοντας καριέρα, κάνοντας κριτική σε ανθρώπους για το φαγητό τους. Οπότε, μία χαρά, τη δέχομαι πλήρως και στο απόλυτο!».

