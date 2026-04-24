Τον θαυμασμό του προς την Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Με αφορμή ένα από τα ρεπορτάζ που προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, εξέφρασε την άποψη του σχετικά με την παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην τηλεόραση.

Αναφερόμενος στο γνωστό μοντέλο, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αρκετές ευκαιρίες στην μικρή οθόνη, περισσότερες από άλλους παρουσιαστές: «Η Ηλιάνα, ρε παιδί μου, είναι ένα κορίτσι πολύ λαμπερό, αυτόφωτο, το οποίο όμως είναι λίγα χρόνια στην τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι οχτώ. Τις ευκαιρίες που έχει πάρει στην τηλεόραση η Ηλιάνα Παπαγεωργίου - όχι δυνητικά, τις πραγματικές ευκαιρίες που έχει παρουσιάσει - δεν υπάρχει άλλος».

Και συνέχισε: «Λέμε για τον Αρναούτογλου… Έχει κάνει τα μισά απ’ ό,τι έχει κάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλά χρήματα, και μπράβο της. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω εγώ ότι, αν ρωτήσουν τον απλό κόσμο, «Τι είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου;», θα σου πει «Μοντέλο». Παρά το γεγονός ότι τώρα που μιλάμε, δεν είναι μοντέλο…».

Παρ’ όλα αυτά, ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις τυχόν λάθος αποφάσεις που είχε πάρει στο παρελθόν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όσον αφορά την παρουσία της στην τηλεόραση: «Έχει κάνει και κάποιες λάθος επιλογές, που δεν ξέρω αν τις χρεώνει όλες στον εαυτό της… Δεν θα πω αυτό που έκανε στο ΣΚΑΪ με τα κορίτσια που ψάχνανε γαμπρούς στην πισίνα. Θα πω, για παράδειγμα, την περσινή της επιλογή, να φύγει η Καγιά και να πάει στο Shopping Star. Απ’ ό,τι μαθαίνω, η Ηλιάνα δεν θα συνεχίσει του χρόνου στο Shopping Star… Κατάλαβες; Είναι αυτόφωτη και της πάει το GNTM».

