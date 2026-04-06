Το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Τη Δευτέρα, το «Super Κατερίνα», είχε μία ιδιαίτερη έκπληξη.

Συγκινητική ήταν η σημερινή έναρξη του «Super Κατερίνα» με τους συναδέλφους της Κατερίνας Καινούργιου, να υποδέχονται τους τηλεθεατές σε ένα… ροζ πλατό.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποσύρθηκε πριν από λίγες ημέρες από την εκπομπή και την Παρασκευή 3 Απριλίου, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, την Ξένια.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρα 6 Απριλίου, οι συνάδελφοί της, της είχαν ετοιμάσει μία ιδιαίτερη έκπληξη και ένα συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα από την παρουσία της στη «Super Κατερίνα» κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, καλωσόρισε τους τηλεθεατές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, καλημέρα, καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Μεγάλη Δευτέρα. Γεννήσαμε. Γεννήσαμε ρε παιδιά. Η Ξένια μας είναι το νέο μέλος του πλανήτη μας… Κατερινάκι, Παναγιώτη..».

Αμέσως μετά, προβλήθηκε το συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την εγκυμονούσα – τότε – Κατερίνα Καινούργιου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhlvnbkocc3t?integrationId=40599y14juihe6ly}