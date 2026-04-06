Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για όλα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα αλλά και για την οικογένειά του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτοψία» το βράδυ της Κυριακής, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε τον τελευταίο χρόνο, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του από κροτίδα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη δύσκολη προσωπική του «δοκιμασία», περιγράφοντας τόσο τη μακρά διαδικασία αποκατάστασης όσο και την ψυχική προσπάθεια που καταβάλλει για να επανέλθει. Όπως τόνισε, αυτή την περίοδο προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό του και την εσωτερική του ισορροπία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψή του ότι αποφάσισε να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον του ανθρώπου που θεωρούσε φίλο του, εκείνου που του έδωσε την κροτίδα. Όπως εξήγησε, πήρε αυτή την απόφαση για να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο της ζωής του και να προχωρήσει ψυχικά, αφήνοντας πίσω του τη δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παραδεχόμενος ότι έχει σημαντικά χρέη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δήλωσε αποφασισμένος να επιστρέψει στη μουσική - αρχικά για τον εαυτό του και τους ανθρώπους που αγαπά - με στόχο να ξανασταθεί στα πόδια του και να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

