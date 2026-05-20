Είναι σίγουρος πως θέλει να μιλήσουμε για τα ΑΦΜ των κομμάτων;

Ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε στο «Πρώτο Θέμα» και τον Γιώργο Ευγενίδη ο Παύλος Μαρινάκης. Όμως, σταθήκαμε σε μια αποστροφή του για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο χαρακτήρισε «ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

Η αλήθεια, πάντως, είναι πως η παρομοίωση είναι κάπως ατυχής. Διότι ακόμα και σήμερα, μετά τα όσα έχουν μεσολαβήσει, το ΑΦΜ του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «καθαρό», αφού και τα μικρά χρέη που υπήρχαν από τα κομματικά ΜΜΕ έχουν πλήρως ρυθμιστεί.

Αντίθετα, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς αυξάνονται, έχοντας φτάσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι σίγουρος, λοιπόν, πως θέλει να μιλήσουμε για τα ΑΦΜ των κομμάτων;

Α.Γ.