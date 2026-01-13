Αν δίνουν όλη την επιχορήγηση στις τράπεζες που χρωστούν και δεν ξοδεύουν τίποτε και δεν υπάρχουν και... τόκοι!

Τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεπερνούν τα 1,038 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση πολλών προβλημάτων πχ που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και που το Μαξίμου λέει ότι δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες.

Όπως αποκάλυψε ο «Πληροφοριοδότης» (ΕΔΩ) την Κυριακή η Νέα Δημοκρατία έλαβε κρατική χρηματοδότηση το 2025 ύψους 13,4 εκατομμυρίων ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΝΔ χρωστά συνολικά μόνο στις τράπεζες 530,9 εκατομμύρια ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 502.242.221 ευρώ!

Αλήθεια με την επιχορήγηση που λαμβάνουν πότε θα μπορέσουν να αποκληρώσουν τα χρέη τους;

Αν εξακολουθούν να λαμβάνουν την ίδια επιχορήγηση και δεν χαλούν καθόλου χρήματα από αυτή αλλά την παραχωρούν εξ ολοκλήρου στις τράπεζες προκειμένου να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς αυτές και ως δια μαγείας οι τράπεζες σταματούσαν να βάζουν τόκους:

- Η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί να αποπληρώσει τα χρέη της -μόνο προς τις τράπεζες- 39,6 χρόνια και... κάτι ψιλά!

- Το ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να αποπληρώσει τα δικά του χρέη- μόνο προς τις τράπεζες- 111,6 χρόνια!

Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποπληρωθούν τα χρέη. Ποτέ των ποτών! Ούτε καν να μειωθούν αφού οι τόκοι αυξάνουν κάθε χρόνο τα χρωστούμενα κατά πολύ, 54 εκατομμύρια για τη ΝΔ και 56,4 εκατομμύρια για το ΠΑΣΟΚ.

Επί του θέματος τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν...