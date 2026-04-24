Σημάδια επικοινωνίας και μερικής κινητικότητας έχει η 16χρονη.

Σημάδια βελτίωσης τα οποία προκαλούν ιδιαίτερη αισιοδοξία παρουσιάζει η υγεία της 16χρονης, η οποία παρασύρθηκε από δίκυκλο στην οδό Λιοσίων το Σάββατο, 18/04.

Η 16χρονη έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ενθαρρυντική την κατάσταση ύστερα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 16χρονης, η οποία μίλησε στον ΑΝΤ1, η κόρη της έχει εμφανίσει τα πρώτα σημάδια επικοινωνίας, ωστόσο ο δρόμος προς τη πλήρη αποκατάσταση θα είναι μακρύς.

«Αντιλήφθηκε εμάς τους γονείς της, δεν μιλάει ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εγώ θα είμαι δίπλα της συνέχεια», δήλωσε η ίδια.

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής έχει κριθεί προφυλακιστέος, ενώ ελεύθερος με όρους είναι ο συνοδηγός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

