Ελεύθερος με όρους ο συνοδηγός.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ανηλίκων ο 16χρονος από το Σουδάν που οδηγούσε τη μηχανή με την οποία παρέσυρε την 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ωστόσο ο συνοδηγός της μηχανής στον οποίο επιβλήθηκε υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο ΑΤ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 3.000 ευρώ.

«Λυπάμαι, θέλω να βοηθήσω όπως μπορώ τη μαθήτρια»

Ο 16χρονος οδηγός που κατηγορείται για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής, στην απολογία του ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το τροχαίο. Εξέφρασε δε τη θλίψη του για το σοβαρό τραυματισμό της μαθήτριας και δήλωσε διατεθειμένος να βοηθήσει « με κάθε τρόπο την ίδια και την οικογένεια της».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0nwpa2cfb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος ισχυρίστηκε πως εγκατέλειψε το κορίτσι όχι γιατί είχε δόλο αλλά επειδή φοβήθηκε. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για ό, τι συνέβη. Φοβήθηκα πολύ όταν κατάλαβα τι έγινε επειδή δεν είχα δίπλωμα και για αυτό έφυγα από το σημείο. Οδηγούσα το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου και εκείνη τη στιγμή, φοβήθηκα μην μου το πάρουν. Δεν είχα κανένα δόλο και ανησυχώ πολύ για την κατάσταση της υγείας της 16χρόνης» φέρεται να είπε και συμπλήρωσε πως όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί αποφάσισε να παραδοθεί στην Αστυνομία. «Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι αποσωληνήθηκε. Θέλω να βοηθήσω με κάθε τρόπο την ίδια και την οικογένεια της» εμφανίζεται να είπε κατά την απολογία του. Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, ο συνεπιβάτης της μηχανής υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0nshai7i09?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ελεύθεροι και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι

Χθες, έφυγαν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφειο, μετά τις απολογίες τους, οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της παράσυρσης της 16χρονης μαθήτριας .

Πρόκειται για την 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και τον 20χρονο που υποστήριξε ότι ήταν ο διαχειριστής της μηχανής οι οποίοι έδωσαν εξηγήσεις κατηγορούμενοι για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις αρχές.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά τις απολογίες, συμφώνησαν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα για τον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Όπως ανέφερε, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος από φόβο ότι θα του αφαιρούσαν το όχημα, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούσε το μηχανάκι για επαγγελματικούς λόγους και πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τον τραυματισμό της 16χρονης.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος συνοδηγός αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, και εκείνος υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση πανικού και έχασε την ψυχραιμία του τη στιγμή του συμβάντος.



