Το αυτοκίνητο χτύπησε το 3χρονο παιδί την ώρα που ξεπάρκαρε - Νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 3χρονο παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ύστερα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/06) στο Μενίδι.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 20:00, στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, όταν ένα αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ παρέσυρε το άτυχο παιδάκι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα το παιδί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό των γονιών του.