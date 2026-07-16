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Η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Μενίδι.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο επιχείρησης τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077600432151527748}

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Μενίδι.

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