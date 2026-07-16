Χάρισε περισσότερους από 200 τόνους κρεμμυδιών επειδή δεν συνέφερε να τα πουλήσει.

Αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους, οι Ισπανοί αγρότες συνεχίζουν να εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός παραγωγού από τη Σεβίλλη, ο οποίος αποφάσισε να χαρίσει ολόκληρη τη σοδειά κρεμμυδιών, καθώς η πώλησή της θα του προκαλούσε οικονομική ζημία.

Το δίλημμα του αγρότη

Ο Χουάν Μανουέλ Ρομέρο, αγρότης από τη Λεμπρίχα της Σεβίλλης, βρέθηκε μπροστά σε ένα σκληρό δίλημμα όταν ήρθε η ώρα της συγκομιδής. Παρότι στα χωράφια του υπήρχαν περισσότεροι από 200 τόνοι κρεμμυδιών έτοιμοι να διατεθούν στην αγορά, η τιμή που του προσφέρθηκε από τους εμπόρους ήταν μόλις 13 λεπτά του ευρώ ανά κιλό, ποσό που, όπως υποστηρίζει, δεν καλύπτει ούτε το κόστος της συγκομιδής.

Ο ίδιος είχε αρχικά σκεφτεί να οργώσει το χωράφι και να καταστρέψει την παραγωγή, καθώς η διάθεση του εμπορεύματος ήταν οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, προτίμησε να διαθέσει τη σοδειά στους πολίτες, ζητώντας μόνο να σεβαστούν τον χώρο και να μην αφήσουν πίσω τους απορρίμματα.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με δεκάδες ανθρώπους να επισκέπτονται καθημερινά το χωράφι για να συλλέξουν τα κρεμμύδια, μια πρωτοβουλία που ανέδειξε τόσο την αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας όσο και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Δύσκολη η φετινή χρονιά για τους αγρότες

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι των παραγωγών επισημαίνουν ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Ντιέγκο Μπελίντο, υπεύθυνος μεταποιημένων προϊόντων της αγροτικής οργάνωσης COAG στην Ανδαλουσία, αποδίδει μεγάλο μέρος των προβλημάτων στις έντονες καταιγίδες που έπληξαν τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

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Όπως εξηγεί, η συγκομιδή μίας πολύ μικρής έκτασης απαιτεί τη συμμετοχή περίπου 25 εργαζομένων για αρκετές ημέρες, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κάλυψη του εργατικού κόστους όταν η τιμή παραγωγού περιορίζεται στα 13 λεπτά ανά κιλό.

Ο ίδιος υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι η εικόνα αλλάζει δραματικά όταν το προϊόν φτάνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου η τιμή πώλησης αγγίζει περίπου τα 60 λεπτά το κιλό. Η μεγάλη αυτή διαφορά, όπως σημειώνει, δεν μεταφράζεται ποτέ σε ουσιαστικό όφελος για τους παραγωγούς, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται σε ολοένα και δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες.