Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου οχήματος, για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Και οι δύο αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να δηλώνει συντετριμμένος. Ζήτησε δε, συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι συναίνεσε στην παραμονή του οχήματος στο χώρο της επιχείρησης για την επισκευή, επειδή δεν υπήρχε το ανταλλακτικό αυθημερόν.

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ' οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να είπε, στην απολογία του.

Από την πλευρά του, ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου, φέρεται να δήλωσε ότι είχε ενημερώσει και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο του βυτίου.

«Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως η άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων.

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Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα τα οποία, κατά περίπτωση, αφορούν έκρηξη και εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, αλλά και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη – τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Από τη φονική έκρηξη ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο ενώ άλλοι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη οκτώ άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.