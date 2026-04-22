Ο 16χρονος οδηγός που έχει καταγωγή από το Σουδάν και ο συνοδηγός της μηχανής αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Αύριο απολογούνται ο 16χρονος οδηγός της μηχανής, όπως και ο συνοδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων. Το μεσημέρι απολογήθηκαν ο φερόμενος διαχειριστής της μηχανής και η ιδιοκτήτρια που είχε δηλώσει κλοπή οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο ΑΤ στον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής ενώ η ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

