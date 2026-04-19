Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 16χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Λιοσίων.

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 16χρονος ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στο τροχαίο στην οδό Λιοσίων, με συνέπεια να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος- που έχει συλληφθεί- έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών. Πληροφορίες του Mega αναφέρουν ότι ο ανήλικος συνελήφθη το 2024 για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ επίσης στο παρελθόν φέρεται να είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια και απειλή.

Υπενθυμίζεται ότι για το τροχαίο με τον τραυματισμό και την εγκατάλειψη της 16χρονης έχουν συλληφθεί άλλα τρία άτομα, πέρα από τον οδηγό της μηχανής. Πρόκειται για την 20χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου και έναν συνομήλικό της, οι οποίοι μετά το ατύχημα προσήλθαν αστυνομία και ισχυρίστηκαν ότι η μηχανή είχε κλαπεί. Επίσης, συνελήφθη ο 22χρονος που ήταν συνεπιβάτης του δικύκλου τη στιγμή του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο στη Λιοσίων

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ στερούνταν και της απαιτούμενης άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, 3 εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Η 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, καθώς έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως και κακώσεις στον θώρακα, ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης σπλήνα.

«Είναι στην εντατική σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνα, γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία. Έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Τρεις φιάλες αίμα της μετάγγισαν», δήλωσε ο πατέρας της ανήλικης, μιλώντας στο Mega.

«Δεν θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το έφερνε πίσω;», διερωτήθηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxalgbab7g1?integrationId=40599y14juihe6ly}