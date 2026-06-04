Το περιστατικό κατέγραψε dashcam του περιπολικού.

Σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα περιπολικού στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που ένα παιδί εκτινάσσεται από όχημα κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αστυνομικό Τμήμα της κομητείας Γκουίνετ στην πολιτεία της Τζόρτζια και αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, στην οποία ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ανάμεσά τους και ένα περιπολικό.

Στα πλάνα από τη dashcam του περιπολικού φαίνεται το παιδί να εκτινάσσεται από το όχημα στο οποίο επέβαινε και να προσκρούει στην πλευρά του οδηγού του περιπολικού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται οι φωνές του παιδιού, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να σηκώνεται όρθιο και να προσπαθεί να επιστρέψει στο φορτηγό από το οποίο είχε εκσφενδονιστεί.

Ο αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο αντέδρασε άμεσα, πλησίασε το παιδί και το μετέφερε στο περιπολικό για την ασφάλειά του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί τον ευχαρίστησε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι καλά στην υγεία του απάντησε καταφατικά.

Δείτε το βίντεο

{https://www.facebook.com/reel/2081031659431898}