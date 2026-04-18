Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της 16χρονης, που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, μετά τον τραυματισμό της από τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη στην Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026).

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star από τη στιγμή της παράσυρσης, το κορίτσι προσπαθούσε να διασχίσει την Λιοσίων, όταν ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες και ιλιγγιώδη ταχύτητα, την χτύπησε και την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται, η 16χρονη ελέγχει και από τις δύο πλευρές πριν περάσει απέναντι. Τη στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι εμφανίζεται με ανεπτυγμένη ταχύτητα από τα αριστερά και παρασέρνει την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε το βίντεο από το σημείο, το παρέδωσε στις αρχές και έδωσε κατάθεση, ενώ βοήθησε την ανήλικη και ήταν αυτός που κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Η αστυνομία εξετάζει το βίντεο ενώ έχει στα χέρια της και τον αριθμό της πινακίδας της μηχανής.

Ο οδηγός καθώς και ο συνεπιβάτης, έπεσαν από το όχημα μετά την παράσυρση και στη συνέχεια ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν την 16χρονη στο σημείο του τροχαίου. Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

