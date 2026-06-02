Η εθνική ομάδα του Κονγκό συνεχίζει την προετοιμασία της στο Βέλγιο, ενώ αναμένει την έγκριση για τη μετάβασή της στις ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.

Με προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενόψει του Μουντιάλ 2026, καθώς το προγραμματισμένο φιλικό απέναντι στη Χιλή επί ισπανικού εδάφους ακυρώθηκε εξαιτίας ανησυχιών που σχετίζονται με το ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη χώρα της κεντρικής Αφρικής.

Η φιλική αναμέτρηση ακυρώθηκε κατόπιν απόφασης του δημάρχου της ισπανικής πόλης που θα φιλοξενούσε την αναμέτρηση. Ο δήμαρχος της Λα Λίνεα ντε λα Κονσεπσιόν, Χουάν Φράνκο, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Χιλής, που ήταν προγραμματισμένος για την Τρίτη, 9 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε, η απόφαση ελήφθη προληπτικά και βασίστηκε στις συστάσεις της υγειονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας της Ανδαλουσίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι και η επικεφαλής της δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας εισηγήθηκε κατηγορηματικά τη μη διεξαγωγή της αναμέτρησης λόγω πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η Λα Λίνεα, πόλη περίπου 65.000 κατοίκων, βρίσκεται στη νότια Ισπανία, κοντά στα σύνορα με το Γιβραλτάρ.

Παρά την ακύρωση του φιλικού αγώνα, η εθνική ομάδα του Κονγκό εξακολουθεί να έχει προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τη Δανία στη Λιέγη του Βελγίου την Τετάρτη, 03/06.

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Η αφρικανική χώρα εξασφάλισε την πρόκρισή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 1974, όταν συμμετείχε στη διοργάνωση με την ονομασία Ζαΐρ. Ωστόσο, η προετοιμασία της επηρεάστηκε από το πρόσφατο ξέσπασμα του Έμπολα, το οποίο καταγράφηκε στα μέσα Μαΐου στα ανατολικά της χώρας. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα ακύρωσε την εντός συνόρων προετοιμασία, η οποία μεταφέρθηκε στο Βέλγιο.

Στις 22 Μαΐου, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αποστολή της ΛΔ Κονγκό θα πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση για 21 ημέρες προτού της επιτραπεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου με συνδιοργανώτριες χώρες τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η ομάδα σχεδιάζει να εγκατασταθεί στο Χιούστον, όπου θα δώσει τον πρώτο της αγώνα για τον 11ο όμιλο στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού για την αναμέτρηση με την Κολομβία στις 24 Ιουνίου, πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν στην Ατλάντα στις 28 Ιουνίου.

Με πληροφορίες του Guardian