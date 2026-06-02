Η παρουσιάστρια επέμεινε και η Τζένιφερ Λόπεζ δεν δίστασε να απαντήσει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ διέψευσε τις φήμες ότι έχει σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκόλντσταϊν, και το έκανε σε μία αμήχανη στιγμή σε live μετάδοση.

H JLo και ο Γκόλντσταϊν ήταν καλεσμένοι στο «Today» την Τρίτη, και η οικοδέσποινα Σαβάνα Γκάθρι ρώτησε αν οι φήμες για τη χημεία τους και εκτός οθόνης είναι αληθινές. Η ερώτησή της φάνηκε να εκπλήσσει την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ωστόσο έδωσε αποστομωτική απάντηση.

«Δεν υπήρξε ούτε μία φορά, που με βλέπουν με κάποιον ή να δουλεύω με κάποιον και να μην προσπάθησαν να με βάλουν να έχω σχέση μαζί του» είπε η Λόπεζ. Στο σημείο αυτό, παρενέβη και ο συμπρωταγωνιστής της λέγοντας πως «Νομίζω πως αν απλά σταθείς κοντά της, συμβαίνει αυτό».

Η παρουσιάστρια αστειευόμενη συνέχισε: «Αυτό εύχεσαι να συνέβαινε» με τον Γκόλντσταϊν να συνεχίζει το αστείο λέγοντας πως «Γι' αυτό στέκομαι τόσο κοντά όλο αυτό το διάστημα».

Όμως η παρουσιάστρια δεν ήταν ικανοποιημένη από την απάντηση και είπε πως θεωρεί ότι η Λόπεζ δεν απαντά ξεκάθαρα και υπεκφεύγει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εντάξει, αλλά θα πω απλώς, επειδή είμαι ο εαυτός μου και με ξέρεις, ότι αυτή δεν ήταν απάντηση», είπε. «Αυτή δεν ήταν απάντηση; Ήταν απάντηση!» απάντησε η Λόπεζ τονίζοντας πως και στο παρελθόν υπήρχαν αβάσιμες φήμες για εκείνη και τον Κέβιν Κόστνερ. «Συμβαίνει συνέχεια. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια».

Η αιτιολογία γι αυτόν από μέρους της παρουσιάστριας ήταν ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή η Λόπεζ είναι μία «καυτή, single γυναίκα».

«Εντάξει, δηλαδή δεν έχετε σχέση στην πραγματική ζωή;» επέμεινε η παρουσιάστρια. «Δεν έχουμε σχέση», είπε η Λόπεζ και ο Γκόλντσταϊν συμφώνησε.

{https://www.youtube.com/watch?v=zeGBRylEow8}

Τις φήμες για την σχέση των Λόπεζ και Γκόλντσταϊν πυροδότησαν οι εμφανίσεις τους για την προώθηση της νέας τους ρομαντική κομεντί, η οποία κυκλοφορεί την Παρασκευή στο Netflix. Στην ταινία, η Λόπεζ υποδύεται μια διευθύνουσα σύμβουλο Ζακλίν Κρουζ, η οποία ερωτεύεται τον νέο της συνεργάτη, Ντάνιελ Μπλάντσφλάουερ, που υποδύεται ο Γκόλντσταϊν.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο μήνα, η Λόπεζ κατενθουσιασμένη μίλησε για την «υπέροχη χημεία» που έχει με τον Γκόλντσταϊν. «Απλώς μεγάλωνε (ο ενθουσιασμός) καθώς γυρίζαμε την ταινία μαζί», εξήγησε στο People. «Περίμενα έναν σκληρό τύπο, αλλά βλέπεις αυτόν τον ευγενικό αλλά και πολύ έξυπνο άνθρωπο που είναι τόσο γοητευτικός. Αυτό ήταν έκπληξη, νομίζω».

Την ίδια ώρα ο Γκόλντσταϊν, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο του «Office Romance» με τον Τζο Κέλι, είπε ότι πάντα είχε στο μυαλό του την Λόπεζ για συμπρωταγωνίστριά του.

«Αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε ποια είναι η καλύτερη σταρ ρομαντικής κομεντί και χωρίς δισταγμό, είπαμε και οι δύο την JLo», είπε στην πρεμιέρα.

Με πληροφορίες του PageSix