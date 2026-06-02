Η Τουρκία συμμετέχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2002.

Την αποθέωση γνώρισε η εθνική ομάδα της Τουρκίας κατά την αναχώρησή της για τις ΗΠΑ ενόψει του Μουντιάλ, με ένα μεγάλο κονβόι δεκάδων οχημάτων να συνοδεύει την αποστολή μέχρι το αεροδρόμιο.

Η Τουρκία προκρίθηκε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2002, όπου είχε κατακτήσει την τρίτη θέση. Όπως είναι λογικό, ο ενθουσιασμός του κόσμου είναι τεράστιος και αυτό αποτυπώνεται από τα πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή της, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία απεικονίζει την ατμόσφαιρα που επικράτησε κατά την αναχώρηση της αποστολής,ένα μεγάλο κονβόι από οχήματα της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας Togg συνόδευσε την αποστολή μέχρι το αεροδρόμιο. Παράλληλα, χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους με σημαίες για να αποθεώσουν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

{https://x.com/MilliTakimlar/status/2061829874927407355}

Η Τουρκία έχει κληρωθεί στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, την Παραγουάη και την Αυστραλία. Ο πρώτος αγώνας της Τουρκίας είναι προγραμματισμένος στις 17 Ιουνίου, απέναντι στην Αυστραλία.

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{https://x.com/trtspor/status/2061896885103706536}