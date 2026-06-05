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Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα.

ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΛΤΟ - ΤΑΡΑΤΣΑ ΛΑΜΠΕΤΗ

Από 2 Ιουνίου

Θέατρο Λαμπέτη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/takounia-ston-balto/

Του αγοριού απέναντι

Από 5 Ιουνίου

Θέατρο Άλσος

Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο! Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι»,

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti/

MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ

17 Ιουνίου

Tae Kwon Do

Τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού στην Ελλάδα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/mad-vma-2026/

Λυσιστράτη - Μια ξεκαρδιστική όπερα

12 &13 Ιουνίου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο έργο, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη –όπου βρίσκεται το δημόσιο ταμείο– για να παραλύσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/lysistrati-mia-ksekardistiki-opera/

DANCE CLUB OREOKASTRO: MUSICAL NIGHTS

20 Ιουνίου

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Μια βραδιά όλα τα μιούζικα.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/dance-club-oreokastro-musical-nights/







Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public