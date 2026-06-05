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Ρώτησαν τον Ράμα για τις προοπτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάντησή του ήταν αμίμητη.

Με χιούμορ απάντησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις προοπτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωσης.

«Τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις: τον Θεό, το σεξ και την ΕΕ» αστειεύτηκε ο Έντι Ράμα, θέλοντας να επισημάνει το πόσο δύσκολο είναι να προβλεφθεί η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δηλώσεις Ράμα έγιναν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Οι ηγέτες συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη διεύρυνση και τους στενότερους οικονομικούς δεσμούς.

{https://x.com/clashreport/status/2062859275827806251}