Ο Έντι Ράμα αρνήθηκε πως υπάρχει «τέτοιο πράγμα όπως ένα νησί της οικογένειας Τραμπ», ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο η οικογένεια του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβει τον έλεγχο προστατευόμενων περιοχών με φλαμίνγκο. Ο εκνευρισμός του επιβεβαιώνει την πίεση που δέχεται, καθώς οι πολίτες αντιδρούν στο ξεπούλημα του φυσικού πλούτου της χώρας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε την Πέμπτη του αμφιλεγόμενου αναπτυξιακού έργου στο Zvernec, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που συνδέουν την πρωτοβουλία με την οικογένεια Τραμπ και κατηγορώντας ξένους ανταγωνιστές και εκστρατείες παραπληροφόρησης πως τροφοδοτούν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

Μιλώντας σε ζωντανή συνέντευξη στο CNN, ο Ράμα αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες κατά του έργου, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες πολίτες στην πρωτεύουσα Τίρανα και σε άλλα μέρη της χώρας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών για την ανάπτυξη της περιοχής και την αναφερόμενη σύνδεσή της με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ράμα ισχυρίστηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής καθοδηγείται από παραπληροφόρηση.

«Βρισκόμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο», υποστήριξε. «Η Αλβανία δέχεται επίθεση από εχθρούς που γνωρίζουμε πολύ καλά. Δέχεται επίθεση από τον σκληρό ανταγωνισμό στη δική μας γειτονιά της Μεσογείου, μέσω χιλιάδων ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ που δημιουργήθηκαν για να προκαλέσουν αυτή την καταιγίδα».

Ο πρωθυπουργός αμφισβήτησε επίσης τις αναφορές που ήθελαν τις διαμαρτυρίες να πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, επιμένοντας ότι οι διαδηλώσεις ήταν περιορισμένες και ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης υπερέβαλαν ως προς την κλίμακα της λαϊκής εναντίωσης. Ενώ αναγνώρισε ότι κάποιοι διαδηλωτές ενεργούσαν καλόπιστα και ανησυχούσαν πραγματικά για περιβαλλοντικά ζητήματα, ο Ράμα συμπλήρωσε ότι πολλοί είχαν παραπλανηθεί από ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

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{https://x.com/HatsOffff/status/2062342515290788077}

Ο Ράμα αμφισβήτησε ανοιχτά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο CNN, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη έγκριση για το έργο και ότι οι εικόνες και τα σενάρια που κυκλοφορούν στα social media δεν είναι τίποτα περισσότερο από fake news.

Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε από τα όρια όταν η δημοσιογράφος επιχείρησε να τον διακόψει για να θέσει μια διευκρινιστική ερώτηση.

Ο Έντι Ράμα έχασε την ψυχραιμία του και της απευθύνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. «Άσε με να τελειώσω, τι σου συμβαίνει;» της είπε με εμφανή εκνευρισμό.

{https://x.com/clashreport/status/2062804165978443813?s=20}

Γιατί οι Αλβανοί εξεγείρονται κατά της επένδυσης Κούσνερ

Το έργο Zvernec έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Αλβανίας, πυροδοτώντας συζητήσεις γύρω από την περιβαλλοντική προστασία, τις τουριστικές επενδύσεις και το μέλλον των παράκτιων περιοχών της χώρας.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το έργο θα σεβαστεί τα περιβαλλοντικά πρότυπα, την ίδια στιγμή που οι επικριτές συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις του σε προστατευόμενα οικοσυστήματα.

Το τολμηρό εγχείρημα εκτείνεται σε ένα εγκαταλελειμμένο νησί της Αλβανίας και δίπλα στη νότια παραλιακή γραμμή της χώρας. Το πολυτελές πλάνο έχει δύο μέρη: μία ανάπτυξη στην παράκτια περιοχή της λίμνης Νάρτα, που είναι καταφύγιο άγριας ζωής, και ένα μικρότερο θέρετρο στο κοντινό ακατοίκητο νησί Σάσων, στρατιωτική βάση της κομμουνιστικής εποχής.

Το σχέδιο, που προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, πολυτελών κατοικιών και μιας μαρίνας, συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα.

Σε συνέντευξή της, η κόρη του Τραμπ έχει αφηγηθεί πώς ανακάλυψε την περιοχή: «Ήμασταν στο σκάφος ενός φίλου και σταματήσαμε για μια βουτιά. Και κάπως έτσι το βρήκαμε. Κολυμπήσαμε στο νησί, κάναμε πεζοπορία ξυπόλυτοι σε όλη τη διαδρομή και μας συνεπήρε το τοπίο», είπε.

Η Αλβανία έχει ακτογραμμή μήκους 450 χλμ. που έχει μείνει κατά το μεγαλύτερο μέρος ανεκμετάλλευτη λόγω των σκληρών νόμων που επικρατούσαν επί δεκαετίες κατά το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώς.

Οι διαδηλωτές φοβούνται πως η παρθένα ακτογραμμή με την επένδυση αυτή θα περάσει στα χέρια πλουσίων επενδυτών. Η μαζική οργή πυροδοτήθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει να σέρνεται διαδηλωτής από φύλακα ιδιωτικής εταιρείας ενώ διαδήλωνε στην περιοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=ysvJSo9SViU}

Από τα τέλη Μαΐου, σκαπτικά μηχανήματα έχουν μπει στην περιοχή και έχουν ανοίξει διόδους, έχουν σκάψει μέσα στην άμμο, έχουν καθαρίσει τη γη ανάμεσα από τα πεύκα και έχουν τοποθετήσει περιφράξεις.

Περιβαλλοντικές ομάδες από την Αλβανία και ολόκληρη την Ευρώπη καταδίκασαν το σχέδιο, με μια ένθερμη τοπική ομάδα να καταγγέλλει ότι οι μακροχρόνια προστατευόμενοι βιότοποι «καταστρέφονται ανεπανόρθωτα».

Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχο έργο στη Σερβία ακυρώθηκε έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που έφεραν οι αποκαλύψεις για κατάχρηση εξουσίας και παραποίηση εγγράφων που βοηθούσαν στην εξέλιξη της πορείας της επένδυσης.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το κοινοβούλιο της Σερβίας είχε περάσει έναν ειδικό νόμο που επέτρεπε το χτίσιμο ενός πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στο Βελιγράδι, με χρηματοδότηση επενδυτικής εταιρείας επίσης του Τζάρεντ Κούσνερ. Τον επόμενο μήνα, εισαγγελείς στη Σερβία για το οργανωμένο έγκλημα απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων κι ένας υπουργός της κυβέρνησης.

Ο Κούσνερ απέσυρε την επένδυση εκατομμυρίων που προοριζόταν να αντικαταστήσει εκτεταμένο βομβαρδισμένο στρατιωτικό συγκρότημα, σε ζώνη πολιτιστικής κληρονομιάς της οποίας η νομική προστασία ήρθη από τους πρώην αξιωματούχους που τώρα δικάζονται.

{https://www.youtube.com/watch?v=hHlkfHklEXA}