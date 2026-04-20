Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τη 16χρονη στη Λιοσίων.

Για δύο κακουργήματα διώκεται ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με τη μηχανή που οδηγούσε 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων, την οποία μάλιστα εγκατέλειψε. Ο 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια ανηλίκων για:

*Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

*Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν επίσης η 20χρονη συνοδηγός της μηχανής, η οποία παρουσιάστηκε στο ΑΤ μετά το τροχαίο και δήλωσε ιδιοκτήτρια, υποστηρίζοντας πως της την είχαν κλέψει, και άλλος ένας 20χρονος που υποστήριξε ότι την παρέλαβε μετά το ατύχημα.

Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

*Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

*Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:

*Υπόθαλψη εγκληματία

*Ψευδή κατάθεση

*Ψευδή καταγγελία στις αρχές

Τόσο ο Σουδανός όσο και οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοί του θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς έχουν ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.