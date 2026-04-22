Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί από οδηγό μηχανής στη Λιοσίων.

Καλά νέα έρχονται από το ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 16χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από παράσυρση από μοτοσικλέτα στην οδό Λιοσίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, η ανήλικη αποσωληνώθηκε, καθώς η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Όπως ανακοινώθηκε η ανήλικη αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου και η υγεία της βαίνει ικανοποιητική. Αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τους γονείς της, ενώ παρουσιάζει και κινητική αντίδραση, στοιχεία που θεωρούνται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, ωστόσο η 16χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ με τους γιατρούς να σημειώνουν ότι η αποκατάσταση αναμένεται να είναι σταδιακή.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο. Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου και διασωληνώθηκε λόγω της βαρύτατης κατάστασης της υγείας της.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον οδηγό της μηχανής

Ως προς το ποινικό σκέλος της υπόθεσης να σημειωθεί ότι για δύο κακουργήματα διώκεται ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με τη μηχανή που οδηγούσε 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων, την οποία μάλιστα εγκατέλειψε. Ο 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια ανηλίκων για:

*Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

*Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν επίσης η 20χρονη συνοδηγός της μηχανής, η οποία παρουσιάστηκε στο ΑΤ μετά το τροχαίο και δήλωσε ιδιοκτήτρια, υποστηρίζοντας πως της την είχαν κλέψει, και άλλος ένας 20χρονος που υποστήριξε ότι την παρέλαβε μετά το ατύχημα. Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα αυτό της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:

*Υπόθαλψη εγκληματία

*Ψευδή κατάθεση

*Ψευδή καταγγελία στις αρχές

Τόσο ο Σουδανός όσο και οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοί του θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς έχουν ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

