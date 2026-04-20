Η απάντηση της Βίκυς Καγιάς στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, η Βίκυ Καγιά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε το μοντέλο αναφορικά με τα όσα γράφτηκαν το Πάσχα για τη σχέση της με τον σύζυγό της και τις διακοπές των εορταστικών ημερών.

Όπως εξήγησε η Βίκυ Καγιά, πρόκειται για ανυπόστατες πληροφορίες και θεωρεί ανεπίτρεπτο να γράφονται τέτοιου είδους δημοσιεύματα όταν υπάρχουν και παιδιά:

«Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει. Και τα δύο τα μικρά μας και τα δύο τα μεγάλα του άντρα μου. Και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο αν με ρωτάτε, διότι, όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος και όταν δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ, γιατί να το κάνεις;».

Και συνέχισε: «Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και πιάνεται η καρδιά σου. Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα και διαβάζουν και ακούν και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο, και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε τον μεγαλύτερό της φόβο αναφορικά με τα παιδιά της. Όπως εξήγησε, ανησυχεί για την ασφάλειά τους, τα social media και το διαδίκτυο:

«Το μεγαλύτερο μου άγχος αναφορικά με τα παιδιά είναι η ασφάλεια τους. Να είναι ασφαλείς. Είναι το διαδίκτυο, είναι τα social media, είναι το Ίντερνετ, είναι όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Και δεν με αφήνει αυτό το πράγμα να κοιμηθώ τα βράδια. Σας το λέω πραγματικά. Και με όλα αυτά που γίνονται στην τηλεόραση, στα νέα κορίτσια, στα νέα αγόρια, το bullying το online... Δεν μπορώ να ησυχάσω κάποιες φορές τα βράδια. Φαντάζομαι και όλες οι μαμάδες, όχι μόνο εγώ».

