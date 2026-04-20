Το «Στούντιο 4» παραμένει στην ΕΡΤ. Η μετακίνηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, είναι δύο από τα κεντρικά πρόσωπα της ΕΡΤ στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή «Στούντιο 4».

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι μεταφέρονται στην ιδιωτική τηλεόραση κάνει το γύρω της ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν, οι παρουσιαστές του «Στούντιο 4», αλλάζουν τηλεοπτική στέγη, με τον τίτλο της εκπομπής παραμένει στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα», υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το πρότζεκτ στο ΣΚΑΙ, είδηση που θα επιβεβαιωθεί μετά τις 30 Ιουνίου.

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος της εκπομπής, επρόκειτο να μεταφερθεί στην ιδιωτική τηλεόραση ολόκληρη η παραγωγή, ενώ ο τίτλο «Στούντιο 4» ανήκει στην ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι τον είχε σκεφτεί και δημιούργησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Σχετικά με την είδηση, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, συμπλήρωσε: «Το Στούντιο 4, θα πάει στον ΣΚΑΙ. Θα το μάθουμε επίσημα μετά τις 30 Ιουνίου, αλλά εμείς θα το ξέρουμε νωρίτερα. Δεν θα πάει όμως με τον τίτλο Στούντιο 4».

Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο παρουσιαστές έχουν ενημερώσει τον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ για την επικείμενη αλλαγή, ενώ η νέα εκπομπή θα πορευτεί σύμφωνα με το πώς έχει δημιουργηθεί το «Στούντιο 4» στην κρατική τηλεόραση.

