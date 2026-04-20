Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Δευτέρα 20 Απριλίου – Επεισόδιο 7
Ο Αντώνης φτάνει μια ακόμα μέρα στο σούπερ μάρκετ έτοιμος για δουλειά, όταν συνειδητοποιεί ότι στο μανάβικο συμβαίνει κάτι περίεργο. Η Ρένα λείπει εκτάκτως και τη θέση της έχει πάρει... ο Βασίλης.
{https://www.youtube.com/watch?v=twokq_QVCew}
Ταυτόχρονα στο χασάπικο, ο Περικλής πείθει με το ζόρι τη Χαριστέλλα να φτιάξει προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών και το πρώτο προφίλ που βλέπει μπροστά της... είναι ο Δημήτρης.
Αυτός με τη σειρά του αρνείται να δώσει στον Ζαχαρία μια μονοήμερη άδεια και ο Σπύρος αποφασίζει να φέρει την επανάσταση στην αποθήκη.
{https://www.youtube.com/watch?v=ilW6DiyEf-E}
Τέλος, στα ταμεία, η ηρεμία της Έφης και της Σταυρούλας διαταράσσεται όταν πιάνουν μια πελάτισσα να κλέβει.
Guest: Γιώργος Λιάγκας, Γιάννα Γεωργίου