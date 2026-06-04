Δύο επιβάτες κατάφεραν να επιβιώσουν και να ειδοποιήσουν τις αρχές, ενώ τα θύματα ενταφιάστηκαν σε ομαδικό τάφο.

Τραγικό θάνατο βρήκαν 49 άνθρωποι σε έρημο του Νίγηρα, όταν το φορτηγό που τους μετέφερε υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να πεθάνουν από τη δίψα.

Και οι 49 είναι υπήκοοι Νίγηρα και πέθαναν σε μία απομονωμένη περιοχή στη μεθόριο μεταξύ της Αλγερίας και το Μάλι, 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα.

«Χωρίς νερό και αδυνατώντας να επισκευάσουν το όχημα, παρά τις προσπάθειες του οδηγού, των βοηθών του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση», ανέφερε ο κυβερνήτης της πόλης Αγκαντέζ. Οι 49 επέστρεφαν από το Μάλι για να γιορτάσουν το Αΐντ με τις οικογένειές τους.

Τα θύματα ενταφιάστηκαν σε ομαδικό τάφο. Δύο άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα και να φτάσουν σε έναν βάλτο. Από εκεί έφτασαν

στην Ασαμάκα, όπου ενημέρωσαν τις αρχές.

Ο κυβερνήτης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των πτωμάτων, που κείτονταν στην έρημο και έκανε λόγο για «συλλογική οδύνη που θυμίζει ποιο είναι το κόστος της μετακίνησης σε ένα από τα πιο εχθρικά περιβάλλοντα το πλανήτη».

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Αυτή η ζώνη της ερήμου είναι γνωστή στους Αφρικανούς μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη και συχνά σημειώνονται εκεί παρόμοιες τραγωδίες. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Alarme Phone Sahara, το 2025 τουλάχιστον 35 μετανάστες πέθαναν στην έρημο του Νίγηρα. Τον Οκτώβριο του 2013, 93 μετανάστες (33 γυναίκες, 52 παιδιά και 7 άνδρες) πέθαναν από τη δίψα στον βόρειο Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, όπου τους εγκατέλειψαν οι διακινητές αφού τα οχήματα με τα οποία τους μετέφεραν έπαθαν βλάβη. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να φτάσουν στην Αλγερία.

Στα τέλη Μαρτίου, η Αλγερία και ο Νίγηρας, που μοιράζονται ένα σύνορο μήκους 959 χιλιομέτρων στην έρημο, συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της «τρομοκρατικής απειλής», της διασυνοριακής εγκληματικότητας και του λαθρεμπορίου.