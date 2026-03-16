Παρά τις εμβληματικές προσωπικότητες του τίμησαν τα Όσκαρ στο In Memorial, η αλήθεια είναι ότι ξέχασαν σημαντικές φιγούρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Τα 98α Βραβεία Όσκαρ απέτισαν φόρο τιμής σε μερικές από τις προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας που πέθαναν τον τελευταίο χρόνο. Χρειάστηκε βίντεο 15 λεπτών αν και ξέχασαν αρκετούς και σημαντικούς.

Ο Μπίλι Κρίσταλ απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου, και μίλησε από σκηνής για τη σκηνοθετική φιλμογραφία του Ράινερ, συμπεριλαμβανομένων των «Στάσου δίπλα μου» και «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι».

Ο Μπίλι Κρίσταλ, που συμπρωταγωνίστησε μαζί με τη Μεγκ Ράιαν στην κλασική ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», είπε στο κοινό στο Dolby Theatre: «Οι ταινίες του φίλου μου του Ρομπ θα διαρκέσουν μια ζωή, επειδή αφορούν αυτό που μας κάνει να γελάμε και να κλαίμε και αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε».

Στη συνέχεια η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς εξήρε την επική Νταϊάν Κίτον ενώ η Μπάρμπα Στρέιζαντ επαίνεσε την προσωπικότητα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, την επιμονή του για την ελευθερία του Τύπου, το κληροδότημά του στο Ινστιτούτο Σάντανς στη Γιούτα και την δράση του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

«Τον αποκάλεσα πνευματικό καουμπόι που έφτιαξε το δικό του μονοπάτι και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη», είπε η Στρειζαντ. «Ο Μπομπ είχε πραγματική σθεναρή στάση εντός και εκτός οθόνης».

{https://www.youtube.com/watch?v=JVFfNVrzxng}

Παρά τις εμβληματικές αυτές προσωπικότητες του τίμησαν τα Όσκαρ, η αλήθεια είναι ότι ξέχασαν σημαντικές φιγούρες του κινηματογράφου. Ανάμεσά τους η Μπριζίτ Μπαρντό, ο Μπαντ Κορτ των «Χάρολντ και Μοντ», ο πρωτοπόρος του Imax, Ντέιβιντ Κίγκλι αλλά και οι Έρικ Ντέιν, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ.

Η αιτιολογία είναι άδικη μεν, σημαντική δε. Οι τρεις εξέχουσες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που πέθαναν από τα περσινά Όσκαρ, ο Ρομπ Ράινερ, η Νταϊάν Κίτον και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, άφησαν ένα τέτοιο κενό που οι παραγωγοί της εκδήλωσης των Όσκαρ επέλεξαν να απονείμουν στον καθένα ειδικό φόρο τιμής.

{https://www.youtube.com/watch?v=f-3NwXQ0Gy8}

Άλλοι που εμφανίστηκαν μόνο στο site της Ακαδημίας αλλά όχι στο ειδικό βίντεο ήταν οι Τζορτζ Γουεντ, Τζούλιαν Μακάνον, Τζέιμς Ράνσον, Ντανιέλ Σπένσερ, Λορέτα Σουίτ και Ντιμόντ Γουίλσον. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί από το In Memorial έλειπε και ο Τζόρτζιο Αρμάνι.

{https://www.youtube.com/watch?v=EmGgKqfFbnc}

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πέρυσι, οι φανς απογοητεύτηκαν που δεν είδαν καμία αναφορά στην πρωταγωνίστρια του «Harriet the Spy», Michelle Trachtenberg, η οποία είχε πεθάνει λίγο πριν τα Όσκαρ. Αντίστοιχα, εκτός είχε μείνει και η Ολίβια Χάσει, μεταξύ άλλων.