Το remake της επιτυχημένης σειράς της δεκαετίας του '80 θα έχει τίτλο Miami Vice '85.

Η νέα ταινία Miami Vice (Οι σκληροί του Μαϊάμι) της Universal Pictures, βρήκε τους πρωταγωνιστές και τον τίτλο της. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και ο Όστιν Μπάτλερ θα είναι οι Ricardo «Rico» Tubbs και «Sonny Crockett», αντίστοιχα, στο remake της επιτυχημένης σειράς της δεκαετίας του '80 που θα σκηνοθετήσει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι του Top Gun: Maverick.



Το Miami Vice '85, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της ταινίας θα γυριστεί με κάμερες IMAX και θα βασίζεται στην πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία έκανε πρεμιέρα στο NBC το 1984 και προβλήθηκε μέχρι το 1990, και είχε τους Ντον Τζόνσον και Φίλιπ Μάικλ Τόμας στους ρόλους δύο μυστικών αστυνομικών.

Η ταινία, προγραμματίζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα το φθινόπωρο του 2026 και θα εξετάσει τόσο τη γοητεία του Μαϊάμι όσο και τη διαφθορά που περιέβαλε την πόλη στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Το Miami Vice '85 έρχεται 20 χρόνια μετά την τελευταία ταινία η οποία είχε πρωταγωνιστές τον Τζέιμι Φοξ ως Tubbs και τον Κόλιν Φάρελ ως Crockett. Η ταινία του 2006 δεν κατάφερε να καλύψει τα έξοδά της στις αίθουσες, αποφέροντας 164,2 εκατομμύρια δολάρια έναντι του προϋπολογισμού της περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Κοζίνσκι βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι είναι ένα ελπιδοφόρο σημάδι, καθώς ο σκηνοθέτης προέρχεται από μια πολύ επιτυχημένη και πολυάσχολη διετία με το υποψήφιο για Όσκαρ F1: The Movie και το Top Gun: Maverick, τα οποία και τα δύο σημείωσαν μεγάλα επιτυχία στο box office. Τα νέα για την επιλογή του καστ έρχονται επίσης μετά την είδηση ότι ο Κοζίνσκι ίσως να μην μπορέσει να σκηνοθετήσει το τρίτο μέρος της σειράς Top Gun, με το Miami Vice και ένα θρίλερ με UFO για την Apple να τον κρατούν απασχολημένο.

Σημειώνεται επίσης, ότι η συμμετοχή του Τζόρνταν είναι ένα δυνατό χαρτί, μετά το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου που κέρδισε ο ηθοποιός για την ερμηνεία του στο Sinners. Παράλληλα, και ο Μπάτλερ είχε κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου όταν ενσάρκωσε στον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Elvis» του 2022. Επίσης, τον έχουμε δει στις ταινίες Dune: Part Two, Masters of the Air και Caught Stealing του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Το Miami Vice '85 αναμένεται στις αίθουσες στις 6 Αυγούστου 2027.