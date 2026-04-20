Ο Ράσελ Κρόου εμφανίζεται πιο γυμνασμένος και σε καλύτερη φόρμα.

Ο Ράσελ Κρόου μόλις έδωσε στους θαυμαστές του την πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι στιγμής για το τι θα παρουσιάσει σε ένα από τα πιο αναμενόμενα reboot του Χόλιγουντ.

Η τελευταία ανάρτηση του ηθοποιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αφήνει σχεδόν καμία αμφιβολία για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τον ρόλο που έχει αναλάβει.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ράσελ Κρόου για το reboot του «Highlander»

Όπως έχει γίνει γωστό, ο ηθοποιός έχει αναλάβει το ρόλο του Ραμίρεζ στο επερχόμενο reboot του «Highlander», στο πλευρό του Χένρι Καβίλ. Ο Κρόου μοιράστηκε μια φωτογραφία από την προπόνησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X το Σαββατοκύριακο, την οποία συνοδεύει με τη λεζάντα «Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας…».

There can be only one … pic.twitter.com/wR80g36MMb April 18, 2026

Γρήγορα η ανάρτησή του συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές, ενώ η εικόνα αποκαλύπτει έναν Κρόου εμφανώς πιο fit και γυμνασμένο και σίγουρα σε καλύτερη φόρμα εν όψει των γυρισμάτων του πολυαναμενόμενου blockbuster.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη ταινία του 1986, το ρόλο του μέντορα Ραμίρεζ, είχε ερμηνεύσει ο αξεπέραστος Σον Κόνερι.

Τη σκηνοθεσία του reboot έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι σε σενάριο του Ράιαν Τζ. Κόνταλ, δημιουργού της σειράς «House of the Dragon». Ο πρωταγωνιστής, Χένρι Καβίλ είχε αποκαλύψει τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Highlander» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram νωρίτερα φέτος.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ντέιβ Μπαουτίστα, Τζέρεμι Άιρονς, κ.ά.

Η Amazon MGM δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει επίσημη σύνοψη για το reboot. Το στούντιο επίσης δεν έχει επιβεβαιώσει ημερομηνία κυκλοφορίας για την ταινία, ωστόσο αναμένεται κάποια στιγμή κατά το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2027.