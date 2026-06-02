Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 36, 38, 40 και 46.
Τζόκερ οι αριθμοί: 7 και 8.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία (5+1) ένα είναι το τυχερό δελτίο που κερδίζει 1,3 εκατ. ευρώ και ένα δελτίο κερδίζει στην τρίτη κατηγορία (5+0) το ποσό των 760,866 ευρώ.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Aπό τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων
Η δε σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.