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Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 36, 38, 40 και 46.

Τζόκερ οι αριθμοί: 7 και 8.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία (5+1) ένα είναι το τυχερό δελτίο που κερδίζει 1,3 εκατ. ευρώ και ένα δελτίο κερδίζει στην τρίτη κατηγορία (5+0) το ποσό των 760,866 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα κερδών

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Aπό τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων

Η δε σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.