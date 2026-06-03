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Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022.

Φινλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022.

Η φινλανδική αστυνομία δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι διερευνά την υπόθεση και υποψιάζεται ότι ένας 27χρονος άνδρας διέπραξε 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη σε τρεις από αυτές τις υποθέσεις.

Χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών ανακαλύφθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία το έψαξε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Ο άνδρας είχε έρθει σε επαφή με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες τους ή βίντεο ελάχιστα ντυμένα ή γυμνά.

Τους είχε επίσης ζητήσει να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης.

Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ