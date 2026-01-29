Ο Χένρι Καβίλ μάς δίνει μια πρώτη -εντυπωσιακή- ματιά από την επερχόμενη ταινία Highlander.

Το ριμέικ του Highlander με τον Χένρι Καβίλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο μετά την κυκλοφορία των πρώτων επίσημων εικόνων του. Καθώς η αγωνία κορυφώνεται, οι θαυμαστές λένε όλοι το ίδιο πράγμα για τη νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του ηθοποιού και τι σημαίνει για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της καλτ κλασικής σειράς.

Ο πρωταγωνιστής του Σούπερμαν και του The Witcher, μοιράστηκε στα socila media δύο φωτογραφίες από την επερχόμενη ταινία, δίνοντας μια πρώτη ματιά τους θαυμαστές. «Αυτό ήταν ένα αρκετά ταξίδι για μένα, για το οποίο θα σας πω τα πάντα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, αλλά είναι μια ξεχωριστή στιγμή που μπορώ να το μοιραστώ αυτό. Ελπίζω να το απολαύσετε», έγραψε ο Καβίλ στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Η λεζάντα του Καβίλ μπορεί να αναφέρεται στον τραυματισμό στο πόδι που υπέστη το 2025 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την ταινία και ο οποίος καθυστέρησε την παραγωγή.



Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η ταινία, σε σκηνοθεσία Τσαντ Σταχέλσκι (John Wick) αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους το 2027.

Ο Καβίλ υποδύεται έναν αθάνατο πολεμιστή 500 ετών ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες πολεμικές τέχνες, συνεχίζοντας την κληρονομιά της καλτ ταινίας του 1986 με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Λαμπέρ.

Το καστ συμπληρώνουν οι: Ντέιβ Μπαουτίστα, Ράσελ Κρόου, Τζέρεμι Άιρονς, κ.ά.