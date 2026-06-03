Από φέτος, όμως, ο εργαζόμενος μπορεί να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τον εργοδότη.

Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων, ισχύουν φέτος το καλοκαίρι αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Οι αλλαγές, που έχουν τεθεί σε ισχύ δεν επηρεάζουν τον συνολικό αριθμό ημερών άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, αλλά φέρνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή τους και λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη δυνατότητα τμηματικής λήψης της άδειας. Μέχρι πρότινος, η βασική αρχή προέβλεπε ότι η κανονική άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία, ενώ η κατάτμησή της αποτελούσε εξαίρεση και απαιτούσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από φέτος, όμως, ο εργαζόμενος μπορεί να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τον εργοδότη.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας μισθωτός δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο της άδειάς του μέσα σε μία μόνο μεγάλη καλοκαιρινή περίοδο. Μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει δύο εβδομάδες άδειας τον Αύγουστο, λίγες ημέρες το φθινόπωρο και ένα ακόμη διάστημα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ανάλογα με τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες.

Το νέο πλαίσιο, ωστόσο, δεν επιτρέπει την πλήρη διάσπαση της άδειας σε μεμονωμένες ημέρες αποχής από την εργασία. Για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πραγματικής ξεκούρασης, προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια συνεχόμενης άδειας. Συγκεκριμένα, για όσους εργάζονται με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες ανά τμήμα άδειας, ενώ για τους εργαζομένους με εξαήμερο απαιτούνται τουλάχιστον έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Παρά τις αλλαγές, η βασική αρχή της συνεννόησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου παραμένει καθοριστική. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο να εξυπηρετούνται τόσο οι ανάγκες της επιχείρησης όσο και ο προσωπικός προγραμματισμός του εργαζομένου. Σε περιπτώσεις διαφωνιών, η Επιθεώρηση Εργασίας εξακολουθεί να έχει ρόλο εποπτείας και παρέμβασης.

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Αλλαγές υπάρχουν και για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο διαδικασιών. Από το 2026 καταργήθηκε η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», διαδικασία που μέχρι σήμερα δημιουργούσε σημαντικό διοικητικό βάρος κυρίως σε λογιστήρια και τμήματα προσωπικού κατά τους θερινούς μήνες. Στη θέση της εφαρμόζεται πλέον απολογιστική καταχώριση της άδειας, η οποία πραγματοποιείται μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγησή της.

Παράλληλα, διατηρούνται όλες οι βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας για την κανονική άδεια. Ο αριθμός ημερών που δικαιούται κάθε εργαζόμενος εξακολουθεί να εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας του, ενώ η άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Σε ισχύ παραμένει και η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει άδεια στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ρύθμιση που κάθε χρόνο δημιουργεί συζητήσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους με αυξημένες εποχικές ανάγκες, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο.

Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συστήματος στην αγορά εργασίας. Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο διαχείρισης της άδειας, το οποίο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία του δικαιώματος της ανάπαυσης και στις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης της εργασίας.

Παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος αδειών

Παράδειγμα 1: Εργαζόμενος με πενθήμερο

Υπάλληλος γραφείου που δικαιούται 20 ημέρες άδειας μπορεί να λάβει:

- 10 εργάσιμες ημέρες τον Αύγουστο,

- 5 ημέρες τον Οκτώβριο,

- και άλλες 5 ημέρες τα Χριστούγεννα.

Κάθε τμήμα της άδειας ξεπερνά το ελάχιστο όριο των πέντε συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, άρα θεωρείται νόμιμο.

Παράδειγμα 2: Εργαζόμενος με εξαήμερο

Εργαζόμενος σε κατάστημα λιανικής με εξαήμερη απασχόληση μπορεί να «σπάσει» την άδειά του σε δύο περιόδους των έξι ημερών και μίας επιπλέον μεγαλύτερης περιόδου μέσα στο καλοκαίρι, αρκεί κάθε τμήμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Παράδειγμα 3: Τι δεν επιτρέπεται

Εργαζόμενος δεν μπορεί να ζητήσει να χρησιμοποιεί την κανονική άδεια αποσπασματικά, όπως μία ημέρα κάθε εβδομάδα ή μεμονωμένες Παρασκευές μέσα στο καλοκαίρι, καθώς το νέο πλαίσιο δεν επιτρέπει τη μετατροπή της άδειας σε διάσπαρτες ημερήσιες απουσίες.

Παράδειγμα 4: Συνεννόηση με την επιχείρηση

Σε μια μικρή επιχείρηση όπου πολλοί εργαζόμενοι ζητούν άδεια τον Αύγουστο, ο εργοδότης μπορεί να προτείνει διαφορετική κατανομή ημερομηνιών ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Η τελική χορήγηση εξακολουθεί να γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.