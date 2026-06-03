Οι δηλώσεις Τραμπ συχνά διαψεύδονται τις επόμενες κιόλας ώρες.

Η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο podcast «Pod Force One» της New York Post - έσπευσε όμως να προσθέσει ότι το καθεστώς θα μπορούσε ακόμα και να «αλλάξει γνώμη».

«Πρέπει να κάνουμε κάτι για το Ιράν, διότι ανεξάρτητα από το πόσο καλά τα πάμε [οικονομικά], δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη. «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει ότι το ιρανικό καθεστώς έχει όντως δεχτεί αυτόν τον όρο, ο Τραμπ απάντησε: «Ω, ναι, έχουν συμφωνήσει σε αυτό».

«Εννοώ, τώρα μπορούν να αλλάξουν γνώμη, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που έπρεπε να συμφωνήσουν, και έχουν συμφωνήσει. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα», υποστήριξε χαρακτηριστικά - μην λέγοντας στην πραγματικότητα... τίποτα απολύτως.

{https://www.youtube.com/watch?v=SLnB5l1PxCY}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι εξαπατήθηκε από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ώστε να εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Με ξεγέλασε; Εγώ ήμουν αυτός που τον ξεκίνησε», είπε.

«Τον ξεκίνησα γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό αφορά το Ισραήλ, γιατί πιθανότατα θα ήταν ο πρώτος στόχος που θα δεχόταν επίθεση», πρόσθεσε.

«Θα σας πω κάτι: αν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε σήμερα το Ισραήλ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν χρειάζονται» προς το παρόν ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι επιτυγχάνονται χωρίς την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος.

Ο πόλεμος, ο οποίος πλησιάζει την 100ή ημέρα του, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν σε κάποιον συμβιβασμό που θα μπορούσε να μετατρέψει την κατάπαυση του πυρός σε μια πιο μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Χθες Τρίτη ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωνε πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η ηγεσία της χώρας διέκοψε κάθε επικοινωνία με τις ΗΠΑ πριν από μερικές ημέρες.

Τα αντιφατικά μηνύματα γύρω από τις διαπραγματεύσεις αποτελούν σταθερό χαρακτηριστικό αυτής της σύγκρουσης, με τις δύο πλευρές να προβαίνουν επανειλημμένα σε αντικρουόμενες ενημερώσεις για το πού ακριβώς βρίσκονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Με πληροφορίες από CNBC, Guardian