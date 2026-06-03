Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η επίθεση είχε στόχο «πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας έναν νεκρό και τραυματίες όπως και υλικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο καταδίκασε «την ιρανική επίθεση».

«Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή», τόνισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=bROQ7zMCPcE}

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δεν διευκρινιζόταν ποιες διπλωματικές αποστολές υπέστησαν ζημιές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις».

Στο μεταξύ οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρει μετά την ιρανική επίθεση που είχε στόχο έναν από τους τερματικούς του σταθμούς.

{https://x.com/upuknews1/status/2062096240272445741}

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξεκινήσει και πάλι «αφού οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των ζημιών και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας» του αεροδρομίου, επεσήμανε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Χ.

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στο κτίριο του τερματικού σταθμού 1 του αεροδρομίου.

Λόγω της επίθεσης η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

{https://www.youtube.com/watch?v=3y_aFSikykQ}

Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι φέρουν «άμεση ευθύνη» για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν», ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις επιθέσεις αυτές.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για "καταιγισμό πυραύλων και drones" σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.

Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανάρτησαν ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που έγινε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού.

«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

{https://www.youtube.com/watch?v=bmTx7Rvx3mA}

Αξιωματούχος των ΗΑΕ απευθύνει έκκληση για κοινή θέση του Κόλπου μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε σήμερα να υιοθετήσουν οι χώρες του Κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν, την ώρα που οι μοναρχίες της περιοχής δυσκολεύονται να σχηματίσουν ένα κοινό μέτωπο.

«Μπροστά στις επανειλημμένες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, επιβάλλεται να υιοθετήσει ο Κόλπος μια θέση σταθερή, ενιαία και συνεπή. Κανένα Κράτος του Κόλπου δεν πρέπει να αφεθεί μόνο του μπροστά στις επιθέσεις αυτές, διότι η ασφάλεια των αραβικών Κρατών του Κόλπου αλληλοεξαρτάται, τα συμφέροντά τους και το πεπρωμένο τους είναι κοινά», έγραψε στο X ο σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς.

«Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μας στοχοθετεί όλους», πρόσθεσε.