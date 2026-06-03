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Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα το τέρμιναλ επιβατών (T1) του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, στο πλαίσιο μιας ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω του λογαριασμού τους στο X.

{https://x.com/ConflictRadarME/status/2062055481183502603}

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφθασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν καθ' οδόν, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίσθηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

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{https://www.youtube.com/watch?v=s5oVL7bxvLk}

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) πρόσθεσε πως το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον γειτονικών του χωρών, όμως κανένας τους δεν έπληξε στόχους.

{https://x.com/SubhiNaser02/status/2062053784956621156}

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί Κεσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν και κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ