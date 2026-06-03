Οποιαδήποτε αλλαγή στην εντολή της επιχείρησης «Ασπίδες» θα απαιτούσε ομοφωνία από τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η ναυτική επιχείρηση «Aspides» να αναλάβει «τον πρωταρχικό ρόλο» στην εκκαθάριση των ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», ως συμβολή της Ευρώπης, σε μια πρωτοβουλία υπό τη ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έγραψε σε σημείωμα με ημερομηνία 26 Μαΐου ότι «η κατάσταση απαιτεί από την Ένωση να έχει ουσιαστική συμβολή» σε μια ad hoc συμμαχία υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, «η οποία θα ενεργοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα είναι αποκομμένη από τα εμπόλεμα μέρη».

«Προτείνεται, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, η EUNAVFOR Aspides να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, ως συμβολή της ΕΕ στις προσπάθειες της ad hoc Συμμαχίας Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου», αναφέρει το σημείωμα, το οποίο διανεμήθηκε στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στην εντολή της επιχείρησης «Ασπίδες» θα απαιτούσε ομοφωνία από τα κράτη-μέλη της Ένωσης και παραμένει ασαφές εάν οι 27 χώρες της ΕΕ θα υποστήριζαν μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής.

Με πληροφορίες από Reuters