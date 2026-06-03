«Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, βλέπουμε τη βία και τον φόβο που προκαλεί η βάναυση επιβολή της μετανάστευσης από την ICE. Η Ευρώπη θα έπρεπε να μαθαίνει από τα δεινά αυτού του μοντέλου, όχι να χτίζει τη δική της εκδοχή».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες υπόσχονται πως θα αυξήσουν τις απελάσεις μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, βάσει ενός νέου νόμου που οι επικριτές του υποστηρίζουν πως «κοπιάρει» την βάναυση καταστολή της ICE της κυβέρνησης Τραμπ.

Οριστικοποιώντας το αναθεωρημένο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν σε έναν κανονισμό που θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια για την επιβολή εντολών απέλασης.

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν εντολή απέλασης και θεωρούνται μη συνεργάσιμα ή ύποπτα φυγής θα μπορούσαν να κρατηθούν έως και για δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης στους 30 μήνες, σε σύγκριση με την περίοδο κράτησης 18 μηνών βάσει του υφιστάμενου νόμου.

Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με μια εντολή απέλασης θα μπορούσαν να περικοπούν τα επιδόματα ή άλλες παροχές.

Ο κανονισμός θα επιτρέψει επίσης τη δημιουργία υπεράκτιων κόμβων επιστροφής - κέντρων εκτός ΕΕ όπου οι άνθρωποι θα κρατούνται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, εν αναμονή της επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

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Αρκετές χώρες της ΕΕ βρίσκονται σε συνομιλίες με χώρες κυρίως στην Αφρική, για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες συμφωνίες.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε στις τριμερείς συνομιλίες την Δευτέρα [μεταξύ των κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ] θα επιτρέπει την έρευνα στα σπίτια των ανθρώπων «ή σε άλλους σχετικούς χώρους» και την κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με μια εντολή απέλασης.

Η κράτηση θα επιτρέπεται για ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες με παιδιά, «ως έσχατο μέτρο» και «για το συντομότερο κατάλληλο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού», ανέφερε δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα άτομα που θεωρούνται κίνδυνος για την ασφάλεια θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ισόβια απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, σε σύγκριση με την τρέχουσα μέγιστη απαγόρευση των 10 ετών.

Η ΕΕ ελπίζει ότι τα μέτρα θα αυξήσουν τις απελάσεις ατόμων στα οποία έχει αρνηθεί το δικαίωμα ασύλου, εκείνων που έχουν υπερβεί τη διάρκεια της βίζας τους ή δεν έχουν δικαιώματα διαμονής. Επί του παρόντος, μόνο το 20% περίπου των ατόμων χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ επιστρέφουν με επιτυχία στις χώρες καταγωγής τους.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν τον νόμο ως ένα σημαντικό βήμα στη διαχείριση της μετανάστευσης του μπλοκ. «Με τους νέους κανόνες, έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στο ποιος μπορεί να έρθει στην ΕΕ, ποιος μπορεί να μείνει και ποιος πρέπει να φύγει», δήλωσε ο Μάγκνους Μπρούνερ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, ο οποίος συνέταξε τις αρχικές προτάσεις.

Οι επικριτές κατηγόρησαν την ΕΕ ότι αντιγράφει πρακτικές της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), η οποία υπό τη δεύτερη προεδρία Τραμπ έχει ξεκινήσει μια σκληρή και βίαιη καταστολή των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η Μελίσα Καμαρά, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε ότι το κείμενο «αποδυναμώνει τα δικονομικά δικαιώματα, παρατείνει τη διάρκεια της κράτησης και εγκρίνει πρακτικές της ICE επιτρέποντας στις αρχές να διεξάγουν εφόδους σε σπίτια».

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Η συμφωνία κατέστη δυνατή αφού το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) ψήφισε μαζί με ακροδεξιές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο για να προωθήσει πιο αυστηρά μέτρα για την επιστροφή των ατόμων χωρίς έγγραφα. Πριν το κοινοβούλιο μετατοπιστεί προς τα δεξιά στις ευρωεκλογές του 2024, το σώμα λειτουργούσε παραδοσιακά ως φρένο στα πιο σκληρά ένστικτα των κρατών μελών της ΕΕ.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, η Ρετζίνα Ντόχερτι, νομοθέτης του ΕΛΚ από την Ιρλανδία, δήλωσε πως «αυτή η συμφωνία δεν αφορά άτομα που έχουν έρθει νόμιμα στην Ευρώπη, όσους εργάζονται, σπουδάζουν ή συνεισφέρουν στις κοινότητές μας, ούτε αφορά άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία».

«Αφορά τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου ένα άτομο έχει περάσει από τη νομική διαδικασία και έχει κριθεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να παραμείνει».

Πρόσθεσε παράλληλα ότι υπήρχε «πάρα πολλή παραπληροφόρηση» σχετικά με τη μετανάστευση, με περίπλοκα ζητήματα να ανάγονται «σε συνθήματα, οργή και ψευδείς ισχυρισμούς».

Η Σίλβια Κάρτα, υπεύθυνη συνηγορίας στην Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας για τους Μετανάστες Χωρίς Έγγραφα με έδρα τις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι ο νόμος θα «εκθέσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε βλάβη και βία – από τον εγκλεισμό ανθρώπων σε κράτηση μετανάστευσης για έως και 30 μήνες, μέχρι τη διάλυση οικογενειών και την αποστολή ανθρώπων σε χώρες που δεν γνωρίζουν καν».

Η ίδια πρόσθεσε: «Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, βλέπουμε τη βία και τον φόβο που προκαλεί η βάναυση επιβολή της μετανάστευσης από την ICE. Η Ευρώπη θα έπρεπε να μαθαίνει από τα δεινά αυτού του μοντέλου, όχι να χτίζει τη δική της εκδοχή».

Ο νόμος για τις επιστροφές, ο οποίος θα εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Κοινοβούλιο, ολοκληρώνει μια μακρά αναθεώρηση των διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης, η οποία ξεκίνησε το 2020 σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, όταν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι – πολλοί από τη ρημαγμένη από τον πόλεμο Συρία και το Αφγανιστάν – αναζήτησαν καταφύγιο στην Ευρώπη.

Πηγή: Guardian